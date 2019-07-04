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    В экспедицию по двум регионам страны отправится павлодарская молодёжь

    4 Июля 2019, 00:49

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Для пробуждения патриотических чувств у молодёжи центр развития молодёжных инициатив управления по вопросам молодёжной политики Павлодарской области намерен провести республиканскую экспедицию Улы далага саяхат по Павлодарской и Карагандинской областям, передаёт корреспондент МИА Казинформ.

    В эту экспедицию из города Павлодара отправится несколько внедорожников, которые будут оформлены (наклейки логотипа проекта, а также спонсоров) в соответствии с темой проекта. У всех участников будет единая экипировка для удобного передвижения, на протяжении всей экспедиции участники проекта будут проживать в горной местности в полевых условиях, - сообщили журналистам в павлодарском центре развития молодёжных инициатив.

    В экспедиции, по данным ЦРМИ, будут участвовать представители основной яркой платформы молодёжной политики Павлодарской области, имеющие определённые заслуги в сфере спорта, культуры, творчества, искусства, образования, телевидения и другие.

    По итогам мероприятия будет подготовлен короткометражный документальный фильм Улы далага саяхат и ежедневные выпуски Дневник путешественника, - добавили в учреждении. - Основная задача проекта заключается в возрождении духовных ценностей, о которых, к сожалению, мы стали забывать. Духовные ценности в первую очередь помогут сформировать национальную идентичность, целостность национального исторического сознания.

    Экспедиция, которая стартует в Павлодаре, пройдёт через мавзолей М. Копеева в Баянаульском районе, Каркаралинский район Карагандинской области, через Караганду, Жезказган, мавзолей Жошы хана, культовый памятник Домбауыл, мавзолей Алаша хана, городище Хан Орда, через гору Улытау, а также через города Сатпаев, Жезказган и финиширует в Павлодаре. Её общая протяжённость составит 4000 километров, - подчеркнули организаторы республиканской экспедиции.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Карагандинская область Павлодарская область Рухани жаңғыру Общество
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