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    В Экибастузе возбудили уголовное дело после возгорания на АЗС

    26 Июля 2023, 20:21

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - По факту возгорания на автогазозаправочной станции в Экибастузе возбуждено уголовное дело. На месте происшествия найдено тело мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Экибастуза.

    «Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 281 (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах повлекшее по неосторожности смерть человека) и части 2 статьи 292 (Нарушение правил пожарной безопасности повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщили в ведомстве.

    Постановлением акимата города создана рабочая группа по мониторингу деятельности 23 автозаправочных станций, 11 газовых, под председательством заместителя акима города Экибастуза. В состав рабочей группы вошли руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям города Экибастуз, начальник местной полицейской службы, руководители отделов предпринимательства, земельных отношений, жилищной инспекции, архитектуры, управлений государственных доходов и санитарно-эпидемиологического контроля.

    Рабочая группа преступила к работе с сегодняшнего дня.

    Напомним, сегодня четыре цистерны загорелись на автогазозаправочной станции в Экибастузе. Пламя перешло на продуктовый магазин «Феруза». Пожар локализовали в 15:00, ликвидировали в 15:44, однако на месте происшествия обнаружили тело молодого мужчины.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Происшествия Видео Регионы Казахстана Пожар Экибастуз
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