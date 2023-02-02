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    В Экибастузе ремонтируют три участка теплосети

    2 Февраля 2023, 09:56

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На трех участках теплосети Экибастуза пройдет ремонт. Под отключение попадут внутриквартальные теплопроводы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    2 февраля бригада ТОО «Экибастузтеплоэнерго» с 10:00 до 17:00 отключит теплоснабжение через трубопровод по проезду Тепличный,15 для переврезки тепловой сети.

    Также в этот день с 12:00 до 17:00 будет перекрыта внутриквартальная сеть по улице Абая, 127/131, для замены части теплопровода.

    Еще 2 февраля с 13:00 до 17:00 тепловики будут устранять повреждения двух участков тепловой сети, для чего будут отключены трубопроводы по проезду Шевченко,13 и улице Арбиева,25/1.


    Фото Константина Шелкова

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Павлодарская область Общество Отопительный сезон Экибастуз
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