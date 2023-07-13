В Экибастузе ребенок проглотил батарейку и получил ожог пищевода

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Трехлетняя девочка из Экибастуза поступила в детскую областную больницу с диагнозом «повреждение пищевода инородным телом». Ребенок проглотил плоскую батарейку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz. .

Девочку госпитализировали в отделение реанимации с химическим ожогом пищевода, интоксикацией и пневмомедиастинумом – скоплением воздуха в средостении.

Состояние девочки оценивалось как тяжёлое. Ребенку сделали операцию, более двух недель она провела в реанимации.

«После стационарного лечения ее выписали в удовлетворительном состоянии», – уточнили в ведомстве.

В УЗО рассказали, что чаще всего маленькие дети глотают монеты, мелкие детали от игрушек, пуговицы, серьги, кольца, скрепки, иглы, булавки, канцелярские кнопки, небольшие винтики, гвоздики, зубочистки. Нередко в этот список попадают мелкие батарейки, магниты и гидрогелевые шарики.

В областную детскую больницу за пять месяцев этого года с диагнозом «инородное тело» госпитализировали 28 детей.