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    В Экибастузе ребенок проглотил батарейку и получил ожог пищевода

    13 Июля 2023, 15:09

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Трехлетняя девочка из Экибастуза поступила в детскую областную больницу с диагнозом «повреждение пищевода инородным телом». Ребенок проглотил плоскую батарейку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz. .

    Девочку госпитализировали в отделение реанимации с химическим ожогом пищевода, интоксикацией и пневмомедиастинумом – скоплением воздуха в средостении.

    Состояние девочки оценивалось как тяжёлое. Ребенку сделали операцию, более двух недель она провела в реанимации.

    «После стационарного лечения ее выписали в удовлетворительном состоянии», – уточнили в ведомстве.

    В УЗО рассказали, что чаще всего маленькие дети глотают монеты, мелкие детали от игрушек, пуговицы, серьги, кольца, скрепки, иглы, булавки, канцелярские кнопки, небольшие винтики, гвоздики, зубочистки. Нередко в этот список попадают мелкие батарейки, магниты и гидрогелевые шарики.

    В областную детскую больницу за пять месяцев этого года с диагнозом «инородное тело» госпитализировали 28 детей.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Происшествия Экибастуз
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