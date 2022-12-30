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    В Экибастузе произошла авария на водопроводе

    30 Декабря 2022, 22:06

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Из-за аварии в баках технического водопровода каждые 2 часа на 1 метр снижается уровень воды, на место происшествия выехали замакима Экибастуза и замглавы ДЧС Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «30 декабря, в 16.00, на территории водоочистных сооружений ГКП «Горводоканал» при проведении ремонтных работ работниками горводоканала (течь из грунта) поврежден технический водопровод диаметром 500 мм (пластиковый, предназначен на подпитку ТЭЦ, 700 тонн в час)». В результате прекращена подача технической воды на ТЭЦ», - сообщили в центре управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

    Сейчас подпитка водой производится из трубопровода питьевой воды диаметром 150 мм (150 тонн в час). Уровень в резервуарах подпитки теплосети в данный момент составляет 5 метров, на момент происшествия был 6,5 метра (6 500 тысяч кубометров воды).

    «Из-за произошедшей аварии уровень в баках снижается на 1 метр в два часа. До происшествия подпитка теплосети водой составляла 600-700 тонн в час, на данный момент подпитка составляет 600 тонн в час. Тепло- и водоснабжение подается в штатном режиме», - добавили в ЦУКС МЧС РК.

    Акимат, ГКП «Горводоканал», ДЧС проводят работы по откачке воды с последующей установкой хомутов. В работах задействованы 20 человек, 2 машины и 4 мотопомпы. К месту также выехал первый заместитель акима Экибастуза и первый замначальника ДЧС Павлодарской области.


    Фото: abetterplumber.com

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ЖКХ Происшествия Экибастуз
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