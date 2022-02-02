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    В Экибастузе 14 водителей арестованы за езду в нетрезвом состоянии

    2 Февраля 2022, 23:00

    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции города за месяц выявили 460 нарушений правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За январь в городе Экибастузе совершено 5 дорожно-транспортных происшествий. В результате погибли 2 человека, 6 человек получили различные травмы», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Основной причиной аварий стала, в первую очередь, личная недисциплинированность водителей, из-за чего создаются условия для таких нарушений, как выезд на встречную полосу движения, превышение скорости движения, нарушение маневрирования, нарушение правил проезда пешеходных переходов и управление транспортными средствами в состоянии опьянения, добавили в ДП региона.

    «Сотрудниками полиции за январь выявлено 460 нарушений правил дорожного движения, - сообщил начальник отдела местной полицейской службы Экибастуза Толеген Кудайбергенов. - Выявлено 14 водителей, севших пьяными за руль автотранспорта. Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 608 КРКоАП с наложением каждому административного ареста сроком на пятнадцать суток».

    Кроме того, водители лишены права управления транспортными средствами на семь лет. К уголовной ответственности привлечены двое водителей, севшие пьяными за руль авто, ранее лишённые права управления машиной.

    Фото ДП Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП МВД РК Экибастуз
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