Въехавшую в кафе пьяную карагандинку арестовали и лишили прав

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пьяная девушка въехала на своем внедорожнике в угол кафе, после чего попыталась скрыться с места происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие случилось в ночь на воскресенье. 28-летняя карагандинка на большой скорости въехала в угол кафе на повороте с проспекта Нуркена Абдирова на улицу Мустафина. Однако девушку не остановило здание общепита, оказавшееся у нее на пути. После этого она решила скрыться с места происшествия.

Ориентировка о произошедшем с точными координатами авто поступил ко всем патрульным экипажам полиции.

Автомобиль задержали через квартал. Девушка, несмотря на сильный запах алкоголя, отказалась пройти медицинское освидетельствование. Данный факт был зафиксирован. Полицейские собрали на нее все необходимые материалы и направили дело в специализированный межрайонный административный суд города Караганды.

«Постановлением дежурного судьи за совершение правонарушений предусмотренных статьями 610 часть первая, 611 часть вторая, 613 часть четвертая КРК об АП 28-летней горожанке назначено 15 суток административного ареста и лишение прав на управление транспортным средством сроком на восемь лет», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Также нарушительнице придется оплачивать ущерб хозяину кафе.

Фото: Стоп кадр видео ДП Карагандинской области.