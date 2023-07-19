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    В Египте загадочная болезнь поразила сотни жителей одной из деревень

    19 Июля 2023, 08:45

    КАИР. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Египта опубликовало в воскресенье заявление после того, как жители провинции Кена пожаловались на появление «загадочной» болезни, которой заразились около 250 человек в местной деревне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Egypt Independent.

    В заявлении говорится, что симптомы, от которых страдают пациенты в селе Аль-Алекат, не имеют единой картины, все они проявляются от легкой до умеренной степени и поэтому не требуют госпитализации.

    Среди симптомов лихорадка, боль в костях и усталость, продолжающиеся от трех до пяти дней.

    В министерстве отметили, что эти симптомы являются общими для многих заболеваний, таких как простуда и грипп, гастроэнтерит и лихорадка, которые могут распространяться из-за жары и исчезать, если больной отдыхает и принимает жаропонижающие средства, а также пьет достаточно количество жидкости.

    Для расследования «загадочной» болезни в деревню были отправлены группы профилактической и терапевтической медицины и эпидемиологического надзора, а также были взяты необходимые анализы и образцы у пациентов.

    На фоне сообщений о неизвестной болезни в Египте надзорный орган Российской Федерации ужесточил санитарные меры на рейсах из Египта.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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