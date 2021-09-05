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    В Египте перевернулся автобус – погибло 12 человек

    5 Сентября 2021, 09:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Египте в результате ДТП с участием автобуса погибло 12 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Al-Masry Al-Yum.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Суэц-Каир. Автобус перевернулся по дороге из Шарм-эль-Шейха в столицу Египта. В результате погибло 12 человек, 34 получили травмы различной степени.

    По информации собеседника агентства ТАСС, «к настоящему моменту данные о том, что в автобусе могли находиться иностранцы, не поступали». «Среди пострадавших много тяжелых, несколько человек находятся в критическом состоянии», - указали в больнице. Как сообщили ТАСС источники в силовых структурах, на автобусе с красноморского курорта возвращались несколько египетских семей.

    Авария произошла примерно в 100 км от Каира. По не установленным пока причинам водитель не справился с управлением, автобус налетел на бетонное ограждение на дороге и перевернулся. На место аварии было направлено около 30 машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы Суэца с сотрясением мозга, порезами, переломами и ушибами.

    Автор:

    Серик Сабеков

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