В Египте найдено уникальное захоронение 59 сохранившихся мумий

КАИР. КАЗИНФОРМ - В некрополе Саккара, недалеко от Каира, обнаружены 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Об этом ранее неизвестном захоронении сообщил министр по вопросам туризма и древностей Египта Халид аль-Анани. По его словам, несмотря на то, что захоронению 26 веков, останки и саркофаги хорошо сохранились.

Некоторые саркофаги раскрашены. По словам министра, они будут выставлены в Большом египетском музее, неподалеку от пирамид в Гизе.

Многие саркофаги выглядят, как будто их сделали совсем недавно.

Почти во всех саркофагах находятся мумии священнослужителей и высокопоставленных чиновников.

Саркофаги были найдены в трех специально для этого сделанных шахтах и были расположены один над другим.

Саркофаги лежали нетронутыми две с половиной тысячи лет

Какие еще мумии покоятся в Саккаре вот уже более двух тысяч лет, пока неизвестно.