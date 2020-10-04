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    В Египте найдено уникальное захоронение 59 сохранившихся мумий

    4 Октября 2020, 09:15

    КАИР. КАЗИНФОРМ - В некрополе Саккара, недалеко от Каира, обнаружены 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Об этом ранее неизвестном захоронении сообщил министр по вопросам туризма и древностей Египта Халид аль-Анани. По его словам, несмотря на то, что захоронению 26 веков, останки и саркофаги хорошо сохранились.

    Некоторые саркофаги раскрашены. По словам министра, они будут выставлены в Большом египетском музее, неподалеку от пирамид в Гизе.

    Многие саркофаги выглядят, как будто их сделали совсем недавно.

    Почти во всех саркофагах находятся мумии священнослужителей и высокопоставленных чиновников.

    Саркофаги были найдены в трех специально для этого сделанных шахтах и были расположены один над другим.

    Саркофаги лежали нетронутыми две с половиной тысячи лет

      Какие еще мумии покоятся в Саккаре вот уже более двух тысяч лет, пока неизвестно.

      Автор:

      Гульмира Байзакова

      Египет
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