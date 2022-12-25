Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-11-13сдальнейшимпонижением℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Египте 28 человек пострадали из-за обрушения металлических конструкций в спорткомплексе

    25 Декабря 2022, 23:00

    ТАСС. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 28 человек пострадали в результате обрушения металлических конструкций на одной из трибун спорткомплекса имени Хасана Мустафы в городе 6 Октября близ Каира, где вечером в субботу проходил баскетбольный матч на суперкубок между командами «Аль-Ахли» (Каир) и «Аль-Иттихад» (Александрия). Об этом сообщает информационный портал Ahram Online, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В связи с ЧП игра была прервана. Как отметили в Минздраве Египта, для эвакуации пострадавших была задействована 21 машина скорой помощи. Причиной обрушения конструкций на трибуне официальные лица называют действия болельщиков.

    Спорткомплекс имени Хасана Мустафы открылся в 2020 году и с тех пор принимает соревнования по нескольким видам спорта, включая баскетбол и гандбол.

    Фото: Ahram Online.
    Происшествия Спорт Египет Общество Мировые новости Баскетбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сплошное видеонаблюдение внедряется в СИЗО и колониях Карагандинской области
    Грузовик с горючим взорвался вблизи больницы в ЮАР
    Баскетболисты «Астаны» на выезде обыграли прямого конкурента в Единой лиге ВТБ
    Чемпионат мира по шахматам официально стартовал в Алматы
    Популярное
    1 Какой тип гриппа циркулирует в Актобе
    2 Батыр Джукембаев сделал признание после победы нокаутом
    3 Главный санврач РК рекомендует ношение масок в местах скопления людей
    4 Кадровые назначения в РК за неделю
    5 Высокоэффективный метод в борьбе с раком начали применять в Казахстане
    Новости партнеров