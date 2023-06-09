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    В ЕАЭС создан консорциум институтов развития

    9 Июня 2023, 19:00

    СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Соглашение о создании консорциума институтов развития Евразийского экономического союза подписано на полях Евразийского межправительственного совета 8 июня в Сочи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

    Консорциум институтов развития создан без образования юридического лица с целью объединения усилий по развитию евразийской экономической интеграции, содействию экономическому росту государств Евразии и повышению инвестиционной активности в регионах.

    В консорциум вошли Центр стратегического развития Республики Армения, Национальный институт стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (Российская Федерация).

    «Совместная работа институтов развития ЕАЭС в формате консорциума позволит им обмениваться лучшими наработками и формировать общие методологические принципы инвестиционной деятельности в регионах. Уверен, что благодаря работе консорциума в регионах ЕАЭС улучшится инвестиционный климат, будут активнее развиваться кооперационные связи, что в конечном итоге положительно скажется на развитии экономики и социальной сферы в странах Союза», - отметил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

    О своей заинтересованности в сотрудничестве с консорциумом также заявили институты развития Беларуси, Узбекистана и Таджикистана.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ЕАЭС
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