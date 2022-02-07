В ЕАЭС разрабатывают механизмы финансирования кооперационных проектов

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Возможности финансирования интеграционных проектов в реальном секторе экономики в Евразийском экономическом союзе рассмотрели на совещании с участием заместителей министров финансов стран ЕАЭС и представителей Евразийского банка развития, которое прошло в Евразийской экономической комиссии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Ранее главы государств ЕАЭС отмечали необходимость создания условий для развития промышленной кооперации с точки зрения финансирования интеграционных проектов в реальном секторе, а также совершенствования финансовой инфраструктуры и обеспечения доступа к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой.

Как отметил глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, в 2021 году промышленное производство в целом по ЕАЭС увеличилось на 5,1% по сравнению с 2020 годом. Наибольший рост зафиксирован в Беларуси - на 6,7% и Российской Федерации – на 5,2%. Кооперационные поставки в рамках Союза в 2021 году увеличились на 33,9%.

В то же время он обратил внимание на проблему недостаточной инвестиционной и инновационной активности в Союзе. «Инвестиции в основной капитал в ЕАЭС существенно ниже среднемировых значений и составляют от 17% в Армении до 25% в Казахстане. Нам надо увеличивать объем инвестиций в полтора-два раза, а в промышленности - ещё больше, повышать доступность финансовых ресурсов для предприятий и создавать мотивационные механизмы развития», - заявил Михаил Мясникович.

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян подчеркнул, что промышленным блоком Комиссии совместно с государствами Союза, Евразийским банком развития, Евразийским фондом стабилизации и развития и Международным финансовым центром «Астана», а также другими институтами развития стран ЕАЭС разработаны механизмы финансирования промышленной кооперации, которые оформлены в виде отдельного доклада.

«В этом документе предлагается рассмотреть перспективы развития в Союзе новых механизмов поддержки льготного финансирования интеграции. Прежде всего, речь идет о возможности снижения процентной ставки по кредитам для бизнеса, участвующего в кооперационных проектах в ЕАЭС, использовании в этом процессе возможностей смешанного финансирования, проработке механизмов более активного вовлечения финансовых ресурсов Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития» , – отметил Артак Камалян.

Механизмы будут рассмотрены на заседаниях органов ЕАЭС в первом полугодии этого года.

Представители министерств финансов стран Союза и ЕАБР в целом поддержали деятельность Комиссии по развитию в ЕАЭС промкооперации и выработке механизмов льготного финансирования интеграции.

«В ближайшее время мы проработаем все идеи, которые сегодня были предложены участниками совещания. Для улучшения качества проектов считаю необходимым подключить к работе главных участников этого процесса – бизнес и финансовые институты, а также обеспечить их прямое активное взаимодействие. Для выработки плана дальнейших действий планируем в ближайшее время организовать встречу заинтересованных сторон на площадке Комиссии , – сказал Артак Камалян. – Комиссия будет прилагать все усилия для форсированной реализации задачи, поставленной главами наших стран. Одновременно мы понимаем, что достижение этой цели может потребовать согласованных действий на самом высоком уровне» .

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев обратил внимание на то, что в ЕАЭС есть множество проектов, которые не реализуются из-за высоких процентных ставок. Он привел пример Китая, где кредиты выдаются практически под нулевую процентную ставку и в сжатые сроки проекты успешно окупаются.

«Нужно выходить из равновесия, которое нас затягивает, вкладывать средства в инвестиционную деятельность, финансировать программы развития, которые помогут вывести нас на более высокий технологический уровень и создать саморазвивающиеся источники дальнейшего экономического роста», - заявил Сергей Глазьев.

Итоговые предложения планируется представить на заседании Совета ЕЭК.



