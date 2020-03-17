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    В ЕАЭС примут совместные меры по борьбе с распространением коронавируса

    17 Марта 2020, 14:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совет Европейской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить или снизить пошлины на некоторые медицинские товары, которые используются для профилактики и борьбы с распространением коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ЕЭК.

    Решение принято по результатам рассмотрения предложений армянской и кыргызской сторон о выработке согласованных мер и рекомендаций в связи с распространением COVID-19.

    Как подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, принципиальное решение принято. В ближайшее время эксперты сторон согласуют конкретный перечень товаров, необходимых для предупреждения и предотвращения распространения вирусной инфекции.
    Кроме того, члены Совета поручили Коллегии ЕЭК сформировать рабочую группу для принятия оперативных мер и обмена информации в целях обеспечения макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на пространстве ЕАЭС в условиях распространения коронавируса.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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