В ЕАЭС появится Консультационный совет по курсовой политике государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела вопросы в сферах таможенного и технического регулирования, финансовой политики, торговли, конкуренции, цифровизации, функционирования внутреннего рынка стран Евразийского экономического союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Коллегия ЕЭК одобрила проект Соглашения оКонсультационном совете по курсовой политике государств ЕАЭС.

Документ разработан на основании положений Договора оСоюзе. В нем закреплено, что курсовая политика координируется отдельныморганом, в состав которого входят руководители национальных (центральных)банков государств Союза.

В проекте соглашения определены задачи, функции, состав иполномочия Совета, а также установлен порядок и процедуры принятия решений.Среди задач Совета – развитие и углубление сотрудничества между национальными(центральными) банками по вопросам курсовой политики, идентификацияпотенциальных источников уязвимости и внешних шоков, которые могут статьпричиной нестабильности на внутренних валютных рынках и увеличения взаимныхколебаний курсов национальных валют и другие.

Документ будет направлен в страны Союза для проведениявнутригосударственного согласования.