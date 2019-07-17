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    В ЕАЭС появится Консультационный совет по курсовой политике государств

    17 Июля 2019, 13:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела вопросы в сферах таможенного и технического регулирования, финансовой политики, торговли, конкуренции, цифровизации, функционирования внутреннего рынка стран Евразийского экономического союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    Коллегия ЕЭК одобрила проект Соглашения оКонсультационном совете по курсовой политике государств ЕАЭС.

    Документ разработан на основании положений Договора оСоюзе. В нем закреплено, что курсовая политика координируется отдельныморганом, в состав которого входят руководители национальных (центральных)банков государств Союза.

    В проекте соглашения определены задачи, функции, состав иполномочия Совета, а также установлен порядок и процедуры принятия решений.Среди задач Совета – развитие и углубление сотрудничества между национальными(центральными) банками по вопросам курсовой политики, идентификацияпотенциальных источников уязвимости и внешних шоков, которые могут статьпричиной нестабильности на внутренних валютных рынках и увеличения взаимныхколебаний курсов национальных валют и другие.

    Документ будет направлен в страны Союза для проведениявнутригосударственного согласования.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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