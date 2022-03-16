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    В ЕАЭС переходят на единые правила регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств

    16 Марта 2022, 22:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 13 марта 2022 года вступило в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии об утверждении Правил регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

    Документ вступает в силу только через два года, с 13 марта 2024 года.

    Двухлетний переходный период представлен государствам-членам ЕАЭС для приведения национальной правовой базы в соответствие с наднациональными правилами.

    Правилами установлены единые для всех стран Евразийского экономического союза процедуры регистрации ветеринарных лекарственных препаратов, единые требования к их качеству, эффективности и безопасности и критерии их оценки, единые процедуры контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств.

    Полный переход к регистрации по единым правилам будет осуществляться с 1 января 2028 года. До 31 декабря 2027 г. сохраняется возможность регистрации ветеринарных лекарственных средств по национальным правилам. А регистрационные удостоверения таких ветеринарных лекарственных препаратов будут действительны на территории соответствующего государства в течение последующих пяти лет, то есть до 31 декабря 2032 г.

    Также регистрационные удостоверения ветеринарных лекарственных препаратов, выданные до 13 марта 2024 года, действительны на таможенной территории Союза в течение сроков, установленных в соответствии с законодательством государств-членов, но не позднее 31 декабря 2027 г.

    Документ создаст более благоприятные условия для функционирования и развития общего рынка ветеринарных лекарственных средств ЕАЭС. Исключит возможность принятия мер ограничительного характера и возникновения препятствий в торговле ветеринарными лекарственными средствами.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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