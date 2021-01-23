В ЕАЭС готовят правила для общего электроэнергетического рынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Консультативного комитета по электроэнергетике представители уполномоченных органов и энергетических компаний евразийской «пятерки» нашли консенсус по ряду вопросов, требующих первоочередного урегулирования для подготовки правил функционирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Мероприятие прошло под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Эмиля Кайкиева.

Положительный результат достигнут в вопросах транзита электроэнергии, не связанного с ее торговлей на общесоюзном рынке. На заседании речь шла об учете и регулировании такой межгосударственной передачи электроэнергии.

Также страны ЕАЭС обсудили идею создания оператора общего электроэнергетического рынка и согласились, что изучение инициативы представителей Казахстана будет продолжено.

Вместе с этим члены Консультативного комитета по электроэнергетике одобрили проект плана мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года в части, касающейся формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и рассмотрели возможность создания Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов в сфере энергетики.