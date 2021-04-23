В ЕАЭС договорились о промышленной кооперации в сфере распределенной энергетики

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Совет ЕЭК принял решение разработать вторую евразийскую межгоспрограмму «Повышение эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики в государствах-членах ЕАЭС». Сейчас в Союзе реализуется межгоспрограмма Союза в сфере дистанционного зондирования Земли до 2025 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Новая программа будет состоять из четырёх подпрограмм: по созданию современных технологий изготовления экологически безопасных накопителей энергии, обеспечению повышения надежности и эффективной интеграции электросетевого оборудования с различными источниками малой возобновляемой и распределенной генерации, созданию систем гарантированного электроснабжения малой мощности на основе возобновляемых источников энергии и парогазовых турбинных установок малой мощности, работающих на местных видах топлива, разработке новых перспективных изоляционных и конструкционных материалов для распределенной энергетики.

«Строительство крупных электростанций на удаленных и изолированных территориях в одних случаях экономически не оправдано, а в других – невозможно из-за особенностей территорий. Для примера: сегодня значительная часть России, где проживает более 20 млн человек, не охвачена централизованным электроснабжением, жизнедеятельность обеспечивается малыми электростанциями. С такими же проблемами сталкиваются и другие наши страны, – считает министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. – Реализация такой межгоспрограммы особенно актуальна в связи с мировым трендом на создание и использование экологически безвредных и альтернативных энергоресурсов, а с учетом интенсивного роста потребления энергии в отдаленных регионах развитие новых, эффективных и наименее вредных способов генерации является сейчас наиболее перспективным способом энергоснабжения».

По словам министра ЕЭК, главные преимущества распределенной «зеленой» энергетики – это близость к потребителю, снижение потерь в сетях, а глобально – энергетическая независимость и серьезный экономический эффект, включая возможность снижения цены за счет сокращения издержек. В частности, развитие получат такие направления альтернативной энергетики, как солнечная, ветровая и биоэнергетика.

К созданию новой межгоспрограммы будут привлечены производственные и научно-образовательные организации стран ЕАЭС.



