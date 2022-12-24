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      Карагандинская область

    В двух регионах республики ограничено автодвижение

    24 Декабря 2022, 16:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий ограничено автодвижение на трассе Кызылорда - Павлодар в двух областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

    Из-за снега, метели, ограничения видимости в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Кызылорда-Павлодар» км 1065-1135, участок п.Молодежный - гр.Павлодарской области.

    В Павлодарской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1206, уч. гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты.
    Карагандинская область Павлодарская область Дороги Погода
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