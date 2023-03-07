Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В двух районах Атырауской области талыми водами топит дома

    7 Марта 2023, 21:05

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Индерском и Кызылкогинском районах Атырауской области происходит затопление домов талыми водами. Ведутся аварийно-спасательные работы по откачке воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, с 6 марта в связи с резким потеплением в Индерском районе начали поступать вызовы с просьбой откачать во дворах домов талую воду. Так, улице Ж. Казиева села Жарсуат Индерского района глубина воды достигла 60 см. За пределы села за сутки откачано и вывезено 3000 кубометров воды.

    В селе Миялы Кызылкогинского района в аварийно-спасательных работах задействованы 23 сотрудника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 3 единицы техники и мотопомпы, 27 сотрудников местных исполнительных органа с 2 единицами техники и 5 мотопомпами.

    Начинают поступать сообщения, что вода подходит и к другим селам районов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Паводок
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
    Автобус дотла сгорел на трассе в Атырауской области
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана