+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 29 °С
USD 408.61 EUR 454.09
RUB 5.86 CNY 57.28
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В двух районах Алматы отключат холодную воду

2 Июня 2020 10:48
Поделиться:
В двух районах Алматы отключат холодную воду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В двух районах Алматы на несколько часов локально отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Холодное водоснабжение будет на несколько часов локально приостановлено в двух районах Алматы в среду 3 июня.

«С 9 до 15 часов холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные в контурах улиц Северное кольцо – Рыскулова – Бокейханова и Рыскулова – Казыбаева – Серикова – Ратушного. С 9 до 17 часов аналогичные ограничения введут в Медеуском районе на территории микрорайона «Думан», - сообщили в ГКП «Алматы су».

Это необходимо для подключения к действующим сетям нового водопровода, что позволит повысить бесперебойность снабжения холодной водой нескольких тысяч домостроений.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, ЖКХ,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив