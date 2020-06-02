Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В двух районах Алматы отключат холодную воду
2 Июня 2020 10:48
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В двух районах Алматы на несколько часов локально отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Холодное водоснабжение будет на несколько часов локально приостановлено в двух районах Алматы в среду 3 июня.
«С 9 до 15 часов холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные в контурах улиц Северное кольцо – Рыскулова – Бокейханова и Рыскулова – Казыбаева – Серикова – Ратушного. С 9 до 17 часов аналогичные ограничения введут в Медеуском районе на территории микрорайона «Думан», - сообщили в ГКП «Алматы су».
Это необходимо для подключения к действующим сетям нового водопровода, что позволит повысить бесперебойность снабжения холодной водой нескольких тысяч домостроений.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Отравились газом в канализации: сотрудники «Алматы Су» в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ
- Камалжан Надыров возглавил управление общественного здоровья Алматы
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и Шымкенте
- Рост заболеваемости коронавирусом в Алматы объяснил Жандарбек Бекшин
- Бросился в колодец ради спасения двух мужчин специалист ЦОНа в Алматы
- Принадлежит ли найденное в горах Алматы тело пропавшей 7 месяцев назад туристке
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047