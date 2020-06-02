В двух районах Алматы отключат холодную воду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В двух районах Алматы на несколько часов локально отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Холодное водоснабжение будет на несколько часов локально приостановлено в двух районах Алматы в среду 3 июня.

«С 9 до 15 часов холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные в контурах улиц Северное кольцо – Рыскулова – Бокейханова и Рыскулова – Казыбаева – Серикова – Ратушного. С 9 до 17 часов аналогичные ограничения введут в Медеуском районе на территории микрорайона «Думан», - сообщили в ГКП «Алматы су».

Это необходимо для подключения к действующим сетям нового водопровода, что позволит повысить бесперебойность снабжения холодной водой нескольких тысяч домостроений.



