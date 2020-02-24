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В двух городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеусловия

24 Февраля 2020 05:14
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В двух городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какими будут метеорологические условия загрязнения воздуха в городах Казахстана 24 февраля, рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По информации Казгидромета, в Павлодаре и Кокшетау ожидаются неблагоприятные условия, способствующие загрязнению воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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