В ДВД прокомментировали смерть 7-летнего мальчика в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Признаки насильственной смерти при наружно осмотре тела полиция не обнаружила, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Признаков насильственной смерти нет, это по внешнему осмотру. Вскрытие тела будет завтра. Активно искала полиция вместе с ЧС и воинской части. Сегодня нашли его недалеко от села Ынтымак. Проходили все эти маршруты, видимо не могли заметить. Ребенок ведь не лежал на открытой местности. Свои предположение не можем пока комментировать», - сказал руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.

Напомним,14 июля группа детей отправилась на джайлау «Кіші саз», находящееся в южной стороне над селом Ынтымак. В тот же вечер они сообщили, что самый младший из них, мальчик 2011 года рождения, уроженец Алматы, потерялся в горах.

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