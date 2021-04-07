В два раза увеличить оплату труда научных работников предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность научных исследователей в государственных НИИ сократилась с 12 660 человек в 2015 году до 9 533 человек в 2019 году. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Айжан Скакова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Упадок уровня и потенциала казахстанской науки стал очевидным трендом. Кризис коснулся всех базовых факторов науки: научных кадров, исследовательской базы, модели управления и финансирования отрасли. При объективном рассмотрении причин проблем отечественной науки выделяется ряд важных факторов», - сказала Айжан Скакова на пленарном заседании палаты.

Первый фактор, по ее словам, это недооценка ученых.

По официальным данным Национального бюро статистики, Министерства образования и науки Республики Казахстан и Фонда науки, сокращение числа научных организаций привело к сокращению исследователей.

«Численность научных исследователей в государственных НИИ сократилась с 12 660 человек в 2015 году до 9 533 человек в 2019 году (на 24,7%). За последние десять лет заметно ухудшились и качество научной квалификации ученых. Из общего числа, задействованных в научных разработках специалистов-исследователей, по республике с 2015 года по 2019 год на 82% уменьшилось число докторов наук - старшего поколения ученых. Из них только по направлению «инженерные разработки и технологии» число докторов наук сократилось на 88%», - сообщила Айжан Скакова.

Депутат добавила, что заработная плата научных работников начисляется согласно Постановления Правительства Республики Казахстан «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», где в зависимости от стажа, в среднем заработная плата доктора наук составляет 166,6 тыс. тенге, научного сотрудника – 93,9 тыс. тенге, лаборанта/докторанта – 84 тыс. тенге, магистра – 77,3 тыс. тенге, бакалавра – 75,6 тыс. тенге.

«Для сравнения, средняя зарплата по Казахстану за 2020 год составила 209,8 тыс. тенге. В этих условиях важной частью заработной платы ученого служит грант, если таковой имеется и не сокращен в расходах. Но зачастую руководитель гранта ограничивает себя в оплате труда, чтобы сохранить научную группу и выполнить исследование. Также, как и базовое финансирование, грантовое финансирование не покрывает покупку оборудования для исследовательских целей. Отдельных конкурсов и выделенных финансовых средств в целях его приобретения крайне недостаточно», - считает мажилисмен.

Второй фактор, как было отмечено, это неэффективная организационная модель науки, как отрасли – проблемы в управлении и катастрофическое недофинансирование.

«Здесь несколько уровней проблем. На макроуровне стоит обратить внимание на то, что в Казахстане в 2019 году достигнут исторический минимум по уровню затрат на НИОКР (научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки) – 0,12% к ВВП. Финансирование из республиканского бюджета на исследования сократилось с 40,7 млрд. тенге в 2015 году до 36,7 млрд. тенге в 2019 году, то есть на 9,8%. Также недостаточным является базовое финансирование науки. При этом базовое финансирование предполагает только содержание зданий, зарплату административно-управленческого персонала. Расходы на оплату труда научных сотрудников и оборудование туда не входят», - подчеркнула Айжан Скакова.

Исходя из вышеизложенного депутаты Народной партии Казахстана предлагают:

- определить развитие отечественной науки как приоритетную стратегическую задачу и необходимое условие развития Казахстана до уровня стран ОЭСР. С поэтапным увеличением финансирования науки до 0.5-1-1.5-2%;

- совместно с научным сообществом разработать новую организационную модель науки, как отрасли, с эффективной системой управления и финансирования;

- пересмотреть систему механизма базового и грантового финансирования научных организаций;

- существенно, минимум в два раза увеличить оплаты труда научных работников и установить гарантированную базовую заработную им плату;

- предусмотреть социальное стимулирование молодых ученых: обеспечить социальным пакетом (страхование здоровья, оплата повышения квалификации, решение жилищных проблем - строительство и предоставление общежитий, арендных квартир c последующим выкупом, льготы по оплате детских садов, санаторных путевок и т.д.).



