В два раза увеличилось количество туристов в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в два раза увеличилось количество туристов. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления по инвестициям и развитию туризма Нурадил Имангалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, за 9 месяцев 2021 года регион посетили более 220 тысяч туристов. Это в 2,1 раза больше по сравнению с 2020 годом (106 тыс.).

«С ростом показателя развивается внутренний туризм. Например, оказаны услуги на 5,7 млрд. тенге, что также в 1,7 раза больше, чем в 2020 году. Места в отелях, базах отдыха в регионе достигли 7 тыс., увеличились на 3%. В целом, за период с 2004 по 2020 год Мангистау посетили 2,5 млн. человек», - сказал Нурадил Имангалиев.

Кроме того, по области действуют 44 туристические фирмы. Из них 20 - туроператоры, 24 - турагенты. Всего создано 167 маршрутов с 9 операторами.

Если остановиться на плане, то до 2025 года планируется реализовать 16 проектов в сфере туризма. Так, в рамках национального проекта по развитию предпринимательства по направлению туризма в 2025 году регион посетят около 400 тысяч туристов.

«В целом, обращаем внимание на создание большего количества имиджевых видеороликов в социальных сетях, ютубе по продвижению сферы туризма. Актау должен стать современной курортной зоной. В настоящее время продолжаются работы по водо-, электро-, газоснабжению набережной. На территории Теплого пляжа и дальше будут построены гольф-отель, торговые ряды, виллы-апартаменты, ряд гостиничных комплексов с привлечением местных предпринимателей», - проинформировал Нурадил Имангалиев.