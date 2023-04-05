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      Сельское хозяйство

    В два раза сократился дефицит пастбищ в Павлодарской области

    5 Апреля 2023, 19:51

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области в государственную собственность возвратили свыше 67 тысяч га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    «Нехватка пастбищ для сельчан составляет 125 тысяч гектаров. В сравнении с прошлым годом она уменьшилась в два раза», – сообщил на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель управления земельных отношений области Мурат Хамитов.

    Большой дефицит пастбищ испытывают Павлодарский, Майский, Актогайский, Железинский, Щербактинский районы, а также районы Теренколь и Аккулы. Еще 18,8 тысячи га нужно Аксу и 15,4 тысячи – Павлодару.

    В этом году жителям региона вернули 8,2 тысячи га пастбищ, из них 3,9 тысячи – району Теренколь. В Щербактинском дополнительно заключили меморандумы на 5,7 тысячи га для выпаса скота.

    Пастбищные угодья области занимают 8,3 млн га, из которых 1,6 млн – общественные. В запасе есть 480 тысяч пригодных к использованию гектаров.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Сельское хозяйство
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