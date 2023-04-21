В два раза больше посеют моркови и капусты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году посевная площадь составит 4,5 млн га. Подготовку к весенне-полевым работам обсуждали на расширенном заседании с участием главы региона Айдарбека Сапарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов сообщил, что 3,2 млн га займут зерновые и зернобобовые, 960 тысяч га – масличные. Под кормовые отдадут 353 тысяч га, овощи и картофель – более 40 тысяч га.

«Для обеспечения продовольственной безопасности, насыщения внутреннего рынка социально значимыми продуктами будут увеличены площади гречихи в три раза, до 27 тысяч га, в организованных хозяйствах картофеля - в 1,5 раза, до семи тысяч га, моркови - в два раза, до 400 га, капусты - в 2,2 раза, до 220 га. Эти меры позволят полностью закрыть потребность региона», - сказал М.Тасмаганбетов.

Он отметил, что с развитием животноводства в регионе возникает потребность в качественных кормах. Сейчас животноводство региона испытывает резкий недостаток в растительном белке, углеводах и минеральном питании.

«Продуктивность многолетних трав снижается на 7-8 год, тогда как в нашем регионе в основном старовозрастные травы - 12-15 лет. Они являются низкопродуктивными. Из бобовых практически отсутствуют посевы вики, сои, люцерны, эспарцета, донника. Именно эти культуры, включая горох - основа кормового белка. Урожайность большинства кормовых культур очень низкая. Для получения урожая в год залужения без снижения продуктивности многолетних трав в последующем целесообразно введение в посевы донника», - отметил М.Тасмаганбетов.



