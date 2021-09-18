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    В Душанбе прошли политические консультации глав аналитических структур МИД Казахстана и Таджикистана

    18 Сентября 2021, 11:12

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Состоялся первый раунд политических консультаций руководителей аналитических структур внешнеполитических ведомств Казахстана и Таджикистана, передает МИА «Казинформ» с ссылкой на сайт МИД РК.

    Мероприятие прошло в соответствии с Программой сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2021-2023 годы, принятой по итогам официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан в мае 2021 года.

    Казахстанскую делегацию возглавил директор Департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования (ДВАП) МИД Ерлан Шамишев, таджикскую сторону – начальник Управления стратегических исследований МИД Вафо Ниятбекзода.

    В ходе встречи дипломаты обсудили текущую ситуацию в Афганистане и сценарии возможного дальнейшее развития ситуации в стране и регионе в целом. Стороны обменялись мнениями по вопросам противодействия современным трансграничным вызовам и угрозам, состояния и перспектив взаимодействия в рамках многосторонних форматов в Центральной Азии. Стороны сошлись во мнении, что известные политические изменения в Афганистане создают комплекс угроз для безопасности региона, связанные с ростом нелегальной миграции и потоков беженцев, наркотрафика и радикальных религиозных настроений. Отмечены риски социального коллапса и гуманитарной катастрофы, которые могут ожидать эту страну.

    По итогам переговоров достигнуты договоренности о продолжении диалога и обмена мнениями по всему спектру вопросов международной повестки дня, вызывающей взаимный интерес. Стороны договорились о продолжении наблюдения за ситуацией в Афганистане, с целью консолидации общих позиций и выразили готовность к взаимной поддержке инициатив двух стран на международной арене.

    Также состоялась встреча Директора ДВАП Е. Шамишева с руководителем управления по изучению проблем региональной безопасности Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан Хуршедом Додихудоевым. Стороны обменялись мнениями по поводу ситуации в Афганистане и регионе.

    По мнению участников встречи, будущее Афганистана будет зависеть от способности властей построить коалиционное правительство на основе баланса интересов внутриполитиечских сил, что повысит доверие к нему, в том числе со стороны международного сообщества. В этой связи сторонами подчеркнута важность формирования инклюзивной внутриафганской модели этнополитических отношений с учётом интересов всех этносов, проживающих в стране.

    Автор:

    МИД РК Таджикистан Афганистан
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