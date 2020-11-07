Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    В ДУМК поблагодарили гендиректора «Asyl arna» Мухамеджана Тазабека

    7 Ноября 2020, 13:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Духовном управлении мусульман Казахстана поблагодарили генерального директора телеканала «Asyl arna» Мухамеджана Тазабека за проделанную работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как ранее сообщалось, в связи с открытием нового телеканала «Халық арна» в Казахстане закрывается телеканал «Asyl arna».

    «Мы благодарим директора «Асыл арна» Мухамеджана Тазабекова. Он все архивные материалы, принадлежащие телеканалу «Асыл арна», передал нам. В свою очередь генеральным директором нового телеканал стал Нуржан Даркулов», - заявил заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана Ершат Онгаров во время онлайн-брифинга в СЦК.

    Как отметил Мухамеджан Тазабек, открытие нового телеканала является важным и значимым событием для всего информационного пространства.

    «Поздравляем с открытием нового телеканала «Халық арна». Мы в течение 10 лет работали вместе с Духовным управлением мусульман Казахстана. Это является историческим событием», - прокомментировал М. Тазабек.

    Напомним, в Казахстане запустили новый телеканал «Халық арна» при Духовном управлении мусульман Казахстана. Телеканал доступен через национальный оператор «OTAU TV», а также цифровую услугу «iD TV».

    Фото: qamshy.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Религия СМИ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Начался прием заявок для участия в национальной телевизионной премии «Тұмар»
    Ерлан Карин принял участие в форуме «Имам – ізгі қоғам жаршысы»
    Уголок памяти журналиста Куандыка Шамакайулы открыли в карагандинском вузе
    Штрафовать за распространение ложной информации планируют в Казахстане
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска