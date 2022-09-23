В ДТП в Костанайской области погибли два человека

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На 400 км республиканской трассы Алматы-Екатеринбург произошло ДТП, в котором погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Около 15:00 57-летний водитель автомашины «Форд» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большегрузной машиной под управлением 30-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковой автомашины и пассажир скончались от полученных травм»,- сообщили в департаменте полиции.

Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД».

Полицейские обращаются к участникам дорожного движения и просят соблюдать правила дорожного движения, быть бдительными и осторожными. По данным ведомства, только за сентябрь в регионе зарегистрировано 6 ДТП, в которых погибли 7 человек и 4 получили травмы.



