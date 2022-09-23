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    В ДТП в Костанайской области погибли два человека

    23 Сентября 2022, 00:23

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На 400 км республиканской трассы Алматы-Екатеринбург произошло ДТП, в котором погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Около 15:00 57-летний водитель автомашины «Форд» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большегрузной машиной под управлением 30-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковой автомашины и пассажир скончались от полученных травм»,- сообщили в департаменте полиции.

    Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД».

    Полицейские обращаются к участникам дорожного движения и просят соблюдать правила дорожного движения, быть бдительными и осторожными. По данным ведомства, только за сентябрь в регионе зарегистрировано 6 ДТП, в которых погибли 7 человек и 4 получили травмы.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП МВД РК
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