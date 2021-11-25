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    В ДТП в Актюбинской области столкнулись фура и легковая автомашина - погиб пассажир

    25 Ноября 2021, 17:53

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на трассе «Самара-Шымкент» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек. Легковая автомашина столкнулась с грузовой фурой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.

    ДТП произошло сегодня утром на 932 километре автодороги «Самара - Шымкент» возле поселка Белкопа. Автомашина «Honda» столкнулась лоб в лоб с грузовой автомашиной «DAF».

    «25 ноября в 11:30 на трассе «Самара-Шымкент» произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомашины «Honda», совершая обгон, не рассчитав расстояние, совершил столкновение со встречной фурой – грузовой автомашиной марки «DAF». В результате столкновения пассажир автомашины «Honda» погиб на месте ДТП, водитель автомашины с различными ранениями госпитализирован в районную больницу», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    Полицейские призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость, не выезжать на полосу встречного движения.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП
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