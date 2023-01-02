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    В ДТП на трассе погибли два человека в Атырауской области

    2 Января 2023, 20:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В дорожно-транспортном происшествии на трассе погибли два пассажира автомобиля в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «2 января около 11:50 на 147 километре трассы Доссор-Бейнеу произошло дорожно-транспортное происшествие. На скользкой дороге столкнулись автомобили марки ВАЗ Priora и Toyota Alphard. В результате аварии на месте происшествия погибли пассажиры автомобиля ВАЗ Priora 2021 1985 года рождения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

    В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия. Ведется сбор необходимых документов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК Атырау
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