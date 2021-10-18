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    В Древней Олимпии зажгли огонь олимпийских игр Пекин-2022

    18 Октября 2021, 20:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Древней Олимпии состоялась торжественная церемония зажжения огня зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Действо состоялось в древнем храме Геры. «Верховная жрица» в лице актрисы Ксанти Георгиу зачитала молитву Аполлону. Согласно традиции, он должен послать луч и зажечь олимпийский огонь. Также участники обратились к Зевсу, чтобы он увенчал победителей Игр венками.

    Церемония состоялась без участия зрителей. Огонь в скором времени будет доставлен в Афины. Затем его поместят на ночь в Акрополь. Завтра на стадионе «Панатинаикос» его передадут организаторам Олимпиады - 2022.

    «Игры стоят выше всех разделяющих нас различий. Олимпиада объединяет человечество во всем его многообразии. В нашем хрупком мире, где усиливаются конфликты и недоверие, Олимпийские игры всегда наводят мосты и укрепляют дружбу.

    Зимние Олимпийские игры в Пекине станут важным моментом для объединения всего мира в духе дружбы и солидарности», - озвучил глава Международного Олимпийского комитета господин Томас Бах.

    Олимпиада - 2022 в Пекине состоится с 4 по 22 февраля.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Спорт Олимпиада Греция Китай Общество
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