В древнем кургане в Казахстане обнаружили останки женщины, бронзовую лягушку и 180 асыков

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Археологическая экспедиция Казахского национального университета имени аль-Фараби совместно со специалистами Кембриджского университета провела исследования памятников бронзового и раннего железного веков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Под руководством заведующего кафедрой археологии, этнологии и музеологии КазНУ Рината Жуматаева раскопки проводились в районе села Айнабулак Зайсанского района Восточно-Казахстанской области.

Исследования инициированы в рамках программы Восточно-Казахстанского областного акимата «Развитие научно-исследовательских работ в области археологии». В ходе полевых работ был составлен полный топографический план могильника Айнабулак-Темирсу, исследовано несколько курганов.

В одном из курганов было расчищено место захоронения женщины. Рядом с ним обнаружили бронзовый наконечник и вешалку, бронзовую чашу, 180 асыков и бронзовый предмет с изображением лягушки. Одновременно были определены три древних поселения.

«Во время раскопок совместно с иностранными специалистами мы взяли пробы металлических предметов, костей и почвы внутри могил в полевых условиях. В дальнейшем полноценные междисциплинарные исследования продолжатся в лабораториях Кембриджского университета», – сказал руководитель экспедиции.