Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В древнем кургане в Казахстане обнаружили останки женщины, бронзовую лягушку и 180 асыков

    2 Августа 2023, 19:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Археологическая экспедиция Казахского национального университета имени аль-Фараби совместно со специалистами Кембриджского университета провела исследования памятников бронзового и раннего железного веков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

    Под руководством заведующего кафедрой археологии, этнологии и музеологии КазНУ Рината Жуматаева раскопки проводились в районе села Айнабулак Зайсанского района Восточно-Казахстанской области.

    Исследования инициированы в рамках программы Восточно-Казахстанского областного акимата «Развитие научно-исследовательских работ в области археологии». В ходе полевых работ был составлен полный топографический план могильника Айнабулак-Темирсу, исследовано несколько курганов.

    В одном из курганов было расчищено место захоронения женщины. Рядом с ним обнаружили бронзовый наконечник и вешалку, бронзовую чашу, 180 асыков и бронзовый предмет с изображением лягушки. Одновременно были определены три древних поселения.

    «Во время раскопок совместно с иностранными специалистами мы взяли пробы металлических предметов, костей и почвы внутри могил в полевых условиях. В дальнейшем полноценные междисциплинарные исследования продолжатся в лабораториях Кембриджского университета», – сказал руководитель экспедиции.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Наука Вузы Археология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ледяной человек Эци оказался потомком мигрантов из Малой Азии
    Останки «ребенка-вампира» найдены при раскопках в Польше
    Древнее поселение и захоронение женщины бронзового века: о последних археологических раскопках в ВКО
    Договор купли-продажи города эпохи бронзы нашли на юге Турции
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области