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    В Дортмунде открылось Почетное консульство Республики Казахстан

    26 Августа 2021, 11:46

    БРЮССЕЛЬ-ДОРТМУНД. КАЗИНФОРМ - В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия открылось Бюро Почетного консула Республики Казахстан, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На должность Почетного консула назначен Председатель правления и Президент компании «WILO SE», председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Гермес.

    Консульский патент новому почетному консулу официально вручил Посол РК в ФРГ Даурен Карипов.

    Выступая на церемонии в г. Дортмунде, Посол Д. Карипов особо выделил личностные и профессиональные качества О. Гермеса, его богатый личный опыт и авторитет. Новый казахстанский почетный консул является Председателем правления компании «Wilo Group», инвестировавшей в строительство завода по производству насосного оборудования в Алматинской области мощностью 2 000 единиц насосов в год. За 20 лет работы на казахстанском рынке насосы «Wilo» были установлены в коммерческих и административных зданиях: министерствах, на монументе «Байтерек», в бизнес-центре «Нурлы-Тау» в г. Алматы и др.

    О. Гермес также возглавляет Восточный комитет Германской экономики, который представляет интересы германского бизнеса в 29-ти странах Восточной Европы и Центральной Азии и поддерживает торгово-экономическое взаимодействие с Казахстаном.

    Казахстанский дипломат также отметил особую важность для Казахстана Северного Рейна-Вестфалии как одной из крупнейших и густонаселенных федеральных земель Германии с высокой концентрацией промышленных, инновационных и научных предприятий.

    В настоящее время рассматривается вопрос о партнерстве между Северной Рейн-Вестфалией и Алматинской областью в Казахстане. Выразив уверенность в успехе и продуктивности работы господина О. Гермеса, Д. Карипов пообещал оказывать всемерное содействие со стороны Посольства.

    В своем ответном слове Почетный консул Казахстана О. Гермес подчеркнул, что открытие Бюро является показателем высокой динамики сотрудничества между РК и ФРГ и создает почву для еще большего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных связей между странами.

    О. Гермес выразил готовность максимально способствовать развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах и реализации договоренностей, достигнутых в ходе официальных визитов Президента Казахстана К. Токаева в ФРГ в декабре 2019 г. и феврале 2020 г.

    В мероприятии приняли также участие мэр Дортмунда Томас Вестфаль, члены правления компании «WILO SE», представители Посольства РК в ФРГ, земельных министерств, мэрии и Торгово-промышленной палаты Дортмунда.

    Почетный консул безвозмездно выполняет с согласия государства пребывания некоторые консульские функции, включая защиту прав и интересов представляемого им государства и его граждан.

    Как правило, эту должность занимают авторитетные представители деловых кругов страны пребывания.

    Северный Рейн-Вестфалия – самая густонаселенная федеральная земля Германии (порядка 18 млн. чел.). С ВВП в более 700 млрд. евро в год Северный Рейн-Вестфалия является одним из экономических локомотивов Германии с высоким индустриальным, научно-техническим потенциалом.

    По данным делового издания «Fortune», четыре из ста компаний с самым высоким доходом в мире расположены в земле Северный Рейн-Вестфалия, что делает ее одним из важных промышленных центров мира.​

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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