В доме экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева произошла стрельба

БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - В доме бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш произошла стрельба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Как сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе ГУВД Чуйскойобласти, из дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева поступил звонок вмилицию.

«На место выехала следственно-оперативная группа ГУВДЧуйской области. Дополнительная информация будет дана позже», - отметили вГУВД.

Между тем в соцсетях появилось видео,снятое на территории дома А. Атамбаева, где вооружённые люди начали стрельбу.

Напомним, что ранее Жогорку Кенеш принял решение о снятиинеприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Отметим, ранее была создана специальная депутатская комиссия по изучению обвинений в отношении А. Атамбаева, озвученных депутатами. По итогам ее работы решено предъявить обвинения Атамбаеву по 6 эпизодам.

Однако Генеральная прокуратура, давая юридическую оценкуработе комиссии, оставила лишь 5 эпизодов. Так, А. Атамбаева подозревают внезаконной трансформации и приобретении земельного участка в селе Кой-Таш,незаконном освобождении так называемого «вора в законе» А. Батукаева, эпизод сфиктивной продажей здания «Форум» Субихи Пархати, коррупционные деяния приреконструкции ТЭЦ г. Бишкека и закупки угля на ТЭЦ Бишкека.

А. Атамбаеву уже трижды вручили повестку на допрос в МВД поделу по освобождению лидера ОПГ А. Батукаева. Однако он их проигнорировал.

27 июня т.г. Жогорку Кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.