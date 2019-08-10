В доме Алмазбека Атамбаева изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В селе Кой-Таш в доме экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство внутренних дел Кыргызской Республики.

«8 августа 2019 года в селе Кой-Таш Аламединского районапосле задержания сотрудниками МВД бывшего президента А.Атамбаева, в ходеосмотра его дома милиционерами обнаружены и изъяты различные видыогнестрельного оружия и боеприпасы. Изъяты снайперская винтовка Драгунова (СВД)с магазином, самозарядный карабин Симонова (СКС), пистолет «Капрал» на основеконструкции пистолета-пулемёта, наградной пистолет «ТТ» с двумя магазинамикалибра 7,62 мм, два пистолета марки «GM-100» калибра 9 мм, карабин «Сайга»,двуствольное ружье «ТОЗ», ружье «Fabarm», ружье «ZOLI», ружье «PROGRESS». Всегоизъято 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы», - говорится в сообщении МВД КР.

Кроме этого, изъято оружие, отобранное и захваченное усотрудников спецподразделения ГКНБ: 7 единиц помпового ружья калибра 12 мм длястрельбы резиновыми пулями. В настоящее время в МВД КР по изъятому оружиюпроводится соответствующая необходимая криминалистическая экспертиза, отметилив пресс-службе ведомства.

Напомним, 7 августа этого года стало известно о проведении специальной операции по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, что находится близ Бишкека. В доме экс-главы республики произошла стрельба. В результате, по информации кыргызстанского минздрава, в больницы города Бишкека и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 45 пострадавших с различными травмами.

8 августа на заседании Совета безопасности страны Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о том, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

В этот же день Алмазбек Атамбаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 9 августа Алмазбеку Атамбаеву избрали меру пресечения – его взяли под стражу до 26 августа.

Ранее в Кыргызстане депутатами Жогорку Кенеша была создана специальная депутатская комиссия по изучению озвученных обвинений в отношении Алмазбека Атамбаева. По итогам ее работы, было решено предъявить обвинение экс-президенту Кыргызстана по шести эпизодам. 27 июня этого года Жогорку Кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева.