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    В доход государства возместили 291 млн тенге в ЗКО – прокуратура области

    3 Июля 2023, 16:43

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На брифинге региональной службы коммуникаций прокурор Западно-Казахстанской области Серик Шалабаев проинформировал о результатах проведенной работы за первое полугодие. Силами прокуратуры в доход государства возмещено 291 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прокурор ЗКО Серик Шалабаев отметил, что работа прокуроров строилась на основе поручений Главы государства, генерального прокурора, а также социально-экономического положения нашего региона. Как и прежде, основной акцент делается на разрешении социально-бытовых проблем граждан.

    В частности, проведена 41 проверка и 134 анализа, выявлено 344 нарушения законности, начато 8 досудебных расследований, в суд направлено 5 дел. В результате защищены права 53 тысяч граждан. Виновные лица привлечены к различным видам ответственности.

    В доход государства возмещено 291 млн тенге, возвращено имущества на 372 млн тенге.

    «Особое внимание уделяется и соблюдению трудового законодательства. В этой сфере защищены права свыше 20 тысяч работников, 610 работникам погашена задолженность по зарплате на сумму 50 млн тенге, приведены в соответствие коллективные договора, отменены незаконные правовые акты работодателей, ущемляющие их права, произведена индексация заработной платы», - сказал на брифинге прокурор ЗКО Серик Шалабаев.

    Также выявлено 342 тысячи гектаров неиспользуемых пастбищ. Государству возвращено 29 тысяч гектаров земли. По остальным работа продолжается.

    Наряду с этим установлены факты завышения тарифов питьевой воды. Здесь защищены права около 6 тысяч потребителей, которые за 1 кубометр питьевой воды выплачивали от 200 до 300 тенге вместо утвержденных 90 тенге (Бокейординский, Теректинский и район Байтерек).

    «Оградили от неправомерных действий госорганов 474 субъекта бизнеса. В этом направлении у нас налажено тесное взаимодействие с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», на площадке которой проводятся регулярные встречи с представителями бизнеса. На одной из таких встреч добились погашения задолженности перед предпринимателями за услуги организации питания в организациях образования на сумму 288 млн тенге», - добавил Серик Шалабаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Бизнес Западно-Казахстанская область Генпрокуратура Общество
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