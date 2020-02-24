В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

26 февраля в Актюбинской области ожидаются осадки, местами сильные (преимущественно дождь). Местами ожидаются туман, гололед, ветер северо-западный, западный 15-20 м/с, днем 25 февраля повышение температуры до 0-5, местами 8 тепла.

26 февраля в Костанайской области ожидаются осадки, местами сильные (преимущественно дождь). Местами ожидаются туман, гололед, ветер северо-западный, западный 15-20 м/с, днем повышениие температуры до 2 мороза-3 тепла.

Днем 26 февраля в Карагандинской, днем 26, ночью 27 февраля в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях, 27 февраля в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки, местами сильные (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, западный 26 февраля местами 15-20 м/с, 27 февраля 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Местами ожидаются туман, гололед, метель, днем 26 февраля повышение температуры до 0-5 тепла.

В Нур-Султане днем 26, сутки 27 февраля ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 26 февраля во второй половине дня 15-20 м/с, 27 февраля 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Днем 26 февраля повышение температуры до 2-4 тепла. Вероятность шторма 85-90 %.

27 февраля в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, местами сильные (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, западный 26 февраля местами 15-20 м/с, 27 февраля 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

Также местами ожидаются туман, гололед, метель, днем 26 февраля повышение температуры до 0-5 тепла.

С 24 по 1 марта в горных районах области в связи со значительным выпадением осадков в виде дождя и снега, а также из-за повышения температурного фона – лавиноопасно!