В девяти провинциях Китая сокращается население

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Естественная убыль населения зафиксирована в девяти провинциях Китая. Об этом свидетельствуют статистические данные в сфере демографии, опубликованные 23 административно-территориальными единицами КНР, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам 2021 года, естественная убыль населения наблюдается в девяти провинциях Китая, включая Хэбэй, Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньси, Хэйлунцзян и других.

Китайские эксперты отмечают, что сейчас в сфере демографии складываются негативные тенденции.

«Можно предсказать, что тренд на сокращение рождаемости в Китае будет носить долговременный характер. Политика «третьего ребенка» может смягчить некоторые проблемы, но вряд ли она сможет переломить тенденцию в краткосрочной перспективе», - цитирует издание «Хуанцю шибао» китайского демографа Хуан Вэньчжэна.

По его словам, районы с высоким уровнем рождаемости в основном находятся в ряде западных и центральных регионов Китая, где имеются низкие показатели уровня урбанизации.

Однако в самой густонаселенной южнокитайской провинции Гуандун (характеризующейся высокими темпами урбанизации) наблюдается высокий уровень рождаемости, в том числе, за счет миграционного притока из других регионов Китая (в основном молодежи и людей среднего возраста). В 2021 году в этой провинции КНР родилось 1,183 млн детей.

Демографы объясняют снижение численности населения Китая сокращением количества молодых людей и женщин детородного возраста, а также ростом числа молодежи, не желающих иметь детей из-за больших затрат на медицинское обслуживание и образование. Кроме того, в стране фиксируется высокий уровень разводов.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, коэффициент рождаемости в 2021 году составил 7,52 на 1000 человек. В 2020 году данный коэффициент – 8,52.

В 2021 году власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. Данная мера была принята для улучшения демографической структуры и реализации стратегии реагирования на старение населения страны.

Напомним, что с конца 1970-х годов в КНР проводилась жесткая демографическая политика, направленная на ограничение рождаемости. За некоторыми исключениями, семьям было разрешено иметь лишь одного ребенка.

По итогам седьмой переписи населения Китая, которая проводилась в конце 2020 года население страны составило 1,41 млрд человек.



