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    В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

    11 Января 2023, 05:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 11 января в Астане, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе, Жезказгане, Балхаше, Темиртау и Караганде ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах Казахстана метеорологические условия будут благоприятными.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях гражданам рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее сообщалось, что сильные морозы ожидаются на западе и севере Казахстана 11 января. В Актюбинской и Акмолинской областях температура воздуха опустится до -40-41 градуса.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Экология Казгидромет Погода Природа
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