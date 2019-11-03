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вчера 09:29
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01.11.2019 23:35
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01.11.2019 22:37
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01.11.2019 21:55
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В десантных войсках будут служить 30 призывников из СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают отправлять призывников на срочную службу в Вооруженные силы РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по делам обороны, 30 призывников пройдут срочную воинскую службу в десантно-штурмовых войсках в Алматы.
«Это элитная часть, в которой готовят высококлассных специалистов. Ребята разного возраста, имеющие высшее и среднетехническое образование. Среди них много спортсменов - кандидатов в мастера спорта», - рассказал начальник областного департамента по делам обороны Талгат Аликулов.
Будущие десантники прошли жесткий отбор. В первую очередь учитывались результаты медицинского освидетельствования и психологического тестирования. Преимущество было у призывников, имеющих спортивную подготовку.
«Ребята из нашей области уходят служить в армию с большим желанием и интересом познать азы военного дела. Со словами напутствия и пожеланиями призывникам выступил начальник департамента по делам обороны Талгат Аликулов, воин-интернационалист, десантник, руководитель военно-патриотического клуба «Саланг» Александр Азегов, ветеран воздушно-десантных войск Олег Сизов», - добавили в пресс-службе.
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