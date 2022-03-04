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    В департаменте госдоходов по Алматинской области - новый руководитель

    4 Марта 2022, 14:27

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Руководитель аппарата Министерства финансов РК Абзал Бейсенбекұлы представил коллективу департамента государственных доходов по Алматинской области нового руководителя. На эту должность назначен Козбеков Талгат Жапарханович, передает МИА «Казинформ».

    Талгат Козбеков окончил Алматинский государственный университет им.Абая по специальности «Экономист-маркетолог» и Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Юрист».

    Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве налогового инспектора Отдела налогового аудита Налогового комитета по Панфиловскому району.

    В разные годы занимал должности руководителя отдела, заместителя руководителя управления, руководителя управления государственных доходов по Панфиловскому району.

    С 2020 года работал заместителем руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области.

    Приказом министра финансов Республики Казахстан от 3 марта 2022 года назначен на должность руководителя департамента государственных доходов по Алматинской области.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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