В день выборов родилось 60 детей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В день выборов, 20 ноября, в Алматы родилось 60 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки, 20 ноября, в родильных домах Алматы на свет появились 60 детей. Из них 26 мальчиков и 34 девочки», - отметили в пресс-службе управления общественного здравоохранения города.

Ранее сообщалось, что 20 ноября, в день президентских выборов в стране появились на свет 634 маленьких гражданина, среди них 6 двоен, 328 мальчика и 306 девочки.

20 ноября в Казахстане прошли президентские выборы. По предварительным итогам за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей.



