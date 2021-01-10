В день своего 18-летия курсант Карагандинской академии МВД РК проголосовал на выборах

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Личный состав Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова принял участие в очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.

С 7:00 часов в Карагандинской академии МВД Республики Казахстан начал функционировать закрытый избирательный участок № 67, работа которого организуется в соответствии с календарным планом выборов и планом работы участковой избирательной комиссии.

Первым отдать свой голос пришел руководитель академии полковник полиции Акынкали Дарменов.

« Выборы - это очень важное событие для любого казахстанца. Я пришел, чтобы выполнить свой гражданский долг и проголосовать. Не сомневаюсь, что мои коллеги и курсанты академии также сделают свой выбор», - отметил он.

Проголосовать также пришли курсанты академии. В числе первых на избирательный участок подошел первокурсник рядовой полиции Каныбеков Рахат.

Сегодня Рахату исполнилось 18 лет, возраст с которого, согласно Конституционного Закона «О выборах Республики Казахстан», он имеет право легитимного выбора.

Перед процедурой голосования начальник академии, полковник полиции Акынкали Дарменов торжественно поздравил Рахата и вручил символичный подарок в честь обретения права голосования на выборах.

«Мне очень волнительно и радостно, что день моего совершеннолетия совпал с выборами, где я могу отдать свой голос и внести вклад в развитие нашей страны. Надеюсь, что избранные нами мудрые и достойные граждане будут представлять интересы казахстанского народа в Мажилисе. Призываю земляков, прийти на свой избирательный участок и отдать свой голос за достойного кандидата», - отметил Рахат Каныбеков

Предполагается, что на голосование придет свыше 130 избирателей, закрепленных за данным участком.

Надо отметить, работа избирательного участка была организована в строгом соответствии с санитарными нормами: соблюдался масочный режим, санобработка, социальная дистанция.