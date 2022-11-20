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    В день свадьбы на избирательный участок отправились молодожены в Атырауской области

    20 Ноября 2022, 20:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области, где из-за разницы в час с Астаной голосование ещё продолжается, молодожены проголосовали на выборах Президента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    В Исатайском районе Атырауской области в день своей свадьбы молодожены

    Бейбарыс Төлегенов и Ару Нысанбекқызы посетили избирательный участок №133, сделав свой выбор. По словам молодых, они проголосовали за будущее родного Казахстана.
    «У нас отличное настроение. Голосование на выборах – гражданский долг каждого казахстанца. Ведь это - выбор будущего нашего государства. Наша свадьба также состоится сегодня. Мы не планировали это, так совпало. Поэтому вчера решили, что обязательно будем участвовать в выборах», - сказал Бейбарыс Төлегенов.
    Голосование в Атырауской области продлится до 20.00 часов по местному времени.

    Как ранее сообщалось, на месторождение Кашаган урну для голосования доставило судно на воздушной подушке.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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