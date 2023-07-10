Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В День столицы в Казахстане появились на свет 1000 малышей

    10 Июля 2023, 09:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В День столицы в Казахстане родилось 1000 детей, из них 505 девочек и 495 мальчиков, из которых 8 пар двойняшек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Рекордсменом по количеству новорожденных оказалась Туркестанская область, где за сутки появилось на свет 146 малышей. На втором месте по рождаемости – Алматы, здесь родились 91 маленьких граждан, затем с равными результатами идут Алматинская область и город Шымкент, в каждом из которых отметили праздник по случаю рождения 76 малышей.

    Лидером среди двойняшек в этот день стала Актюбинская область, здесь появились на свет сразу две двойни.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Минздрав РК Здравоохранение День столицы Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний лагерь «ARMAN»: о чем рассказывают дети и умалчивают взрослые
    Массовое отравление детей: глава комитета Минтруда выехал с проверкой в Караганду
    Массовое отравление детей в Караганде: врачи рассказали о состоянии подростков
    Смертельное отравление детей в Караганде: прокуратура проверит все центры оказания соцуслуг
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Шторм ожидается в Казахстане