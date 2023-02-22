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    В день по 90 тысяч тенге – в Минтруда считают реальной зарплату строителей

    22 Февраля 2023, 15:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Действительно ли можно заработать на стройке по 90 тысяч тенге в день, как это утверждает аким СКО? На этот вопрос ответил вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На прошлой неделе аким Северо-Казахстанской области сообщил о том, что на стройке можно зарабатывать по 90 тысяч тенге в день. Он говорил, что в строительстве не хватает каменщиков, например, 18 тысяч тенге стоит кладка одного метра квадратного кирпича. Человек может сделать кладку 5 кирпичей и 90 тысяч тенге в день заработает. Действительно ли есть возможность столько зарабатывать на обычной стройке или аким преувеличивает?» - спросила журналист.

    Вице-министр ответил, что вопрос оплаты труда сугубо рыночный. По его словам, оплата труда не регулируется государством: сколько будет стоить кладка кирпича в СКО или в другой области. То же самое - по разным видам работ.

    «Прокомментировать нам будет сложно. Если аким озвучил, что в Северо-Казахстанской области есть такие предложения от строительных компаний, у нас нет причин сомневаться в этом. Наверное, ввиду определенного дефицита кадров такие предложения есть», - добавил вице-министр труда Олжас Ордабаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Северо-Казахстанская область Акимат Минтруда РК Строительство
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