В День благодарности в ВКО дан старт республиканской акции «30 добрых дел»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В День благодарности, когда этносы Казахстана говорят друг другу «спасибо», даря свет и тепло, в области дан старт республиканской акции «30 добрых дел», проводимой в рамках 30-летия Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В Доме дружбы – центре общественного согласия - общественные деятели, представители этнокультурных объединений, активисты Ассамблеи народа Казахстана области собрались для того, чтобы в День благодарности не только сказать «спасибо» друг другу за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие были депортированы в страну, но и начать акцию «30 добрых дел» под эгидой 30-летнего юбилея Независимости Республики Казахстан.

С поздравительной речью выступила заместитель руководителя управления внутренней политики ВКО Ирина Смит, которая отметила, что День благодарности стал олицетворением дружбы, сплоченности и созидания.

«Символично, что он отмечается в день рождения Ассамблеи народа Казахстана, которая была создана 26 лет назад по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Наша область яркий пример того, как в дружбе и взаимопонимании проживают 105 этносов. История показывает, что казахстанский народ сохранял единство в самых сложных обстоятельствах, и мы знаем насколько важно беречь межэтническое согласие».

Ирина Смит подчеркнула, что в областной план празднования 30-летия независимости Казахстана вошли 197 мероприятий и проектов, из них 8 международного уровня, 38 республиканского, 151 на уровне региона. В течение года запланирована сдача 47 социальных объектов, жилья, реализация инвестпроектов. А особое внимание будет уделено развитию волонтерского движения и благотворительности. Именно поэтому в феврале был дан старт республиканскому Марафону добрых дел, а в первый день весны по всей стране запустили акцию «30 добрых дел». К ней присоединились все дома дружбы области, чтобы помочь землякам, нуждающимся в поддержке.

Первые добрые дела не заставили себя долго ждать. В Усть-Каменогорске горожан подвозило бесплатное такси «Достық», а в ходе поездки жители города могли узнать интересную информацию о Дне благодарности, деятельности Ассамблеи народа Казахстана из уст активистов и сотрудников Дома дружбы.

А в Доме дружбы Катон-Карагайского района вручили подарки многодетным семьям, помощь данной категории населения также оказали в районе Алтай. В Глубоковском районе дорожно-строительная компания пообещала благоустроить детскую площадку и обустроить велотрек в селе Уварово. Кроме того, в старт акции «30 добрых дел» включена помощь одиноким престарелым жителям города Курчатова.

На протяжении всего года волонтеры этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана ВКО будут добавлять добрые поступки в самостоятельно изготовленный тайказан, который станет настоящим символом сплочения и единства народа Казахстана, и символом 30-летия Независимости республики. А в завершении юбилейного года этнокультурные объединения области соберутся вновь, чтобы подвести итоги своей благотворительной волонтерской деятельности.

В тайказан уже вошли инициативы по текущему ремонту дорог в селе Веселовка, восстановлению моста и благоустройству улицы в селе Быструха, открытию салона красоты для воспитанников детского дома «Үміт» с обучением и проведением профориентационной работы.