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    В декабре сдать в эксплуатацию: вице-министр по ЧС осмотрел строящееся депо в Косшы

    15 Августа 2023, 08:50

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По поручению вице-министра по ЧС Мереке Пшембаева, строящееся пожарное депо в городе Косшы планируется сдать в эксплуатацию в декабре текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, вице-министр по ЧС Мереке Пшембаев совершил рабочую поездку в Акмолинскую область, где посетил строящееся пожарное депо в городе Косшы.

    «На сегодняшний день в городе Косшы государственная противопожарная служба отсутствует. В 2022 году за счет республиканского бюджета начато строительство комплекса пожарного депо на 4 выезда на земельном участке площадью 1 га, общая площадь здания 2 269 м кв. На территории комплекса пожарного депо будет расположен жилой дом, спортивная площадка для плановых занятий огнеборцев физической подготовкой. Пожарное депо обеспечит противопожарную защиту жителей города Косшы общей численностью более 50 000 человек и позволит значительно сократить время на прибытие к месту пожара», - поделились в ведомстве.

    Осмотрев объект, вице-министр дал поручение решить вопрос с коммуникацией инженерных сетей и сдать объект в эксплуатацию в декабре текущего года.

    В Акмолинской области на сегодняшний день за счет местных исполнительных органов работают 42 пожарных поста. В 2023 году открыт пожарный пост в селе Булаксай Аршалынского района.

    «В рамках обеспечения пожарной защиты населенных пунктов Акмолинской области открытие пожарных постов находится на постоянном контроле, и в дальнейшем эта работа будет продолжена», - резюмировали в ведомстве.

    С начала года в Акмолинской области из огня спасено 22 человека, среди которых и шестеро детей, эвакуировано 111 человек.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Косшы
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